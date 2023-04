Incidente in sulla 106! Carabinieri e ambulanza sul posto

Ancora un incidente sulla strada Statale 106.

Allo svincolo per Policoro e per cause ancora da definire, una donna alla guida di una Fiat 600, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guardrail.

Non è da escludere la pericolosità del manto stradale bagnato dalle piogge di queste ultime ore.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e il personale Anas.a

