Indotto Stellantis di Melfi, “azioni concrete da parte di questa azienda: ritirate le lettere di licenziamento”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa delle Segreterie territoriali

UILM – FISMIC.

Ecco quanto riportato:

“Oggi si è svolta l’assemblea sindacale con le lavoratrici e i lavoratori della FDM Srl di Melfi per affrontare la vertenza in corso, dal confronto con l’azienda, dopo un dibattito serio e approfondito, sono arrivati risultati concreti.

Ritirate le lettere di licenziamento;

L’azienda ha già provveduto all’invio delle comunicazioni ufficiali di ritiro delle lettere di licenziamento precedentemente notificate ai lavoratori.

Ulteriori 6 mesi di ammortizzatori sociali;

È stata condivisa la necessità di attivare almeno altri sei mesi di ammortizzatori sociali, indispensabili per tenere in piedi l’occupazione e agganciarsi in modo chiaro alla salita produttiva dello stabilimento Stellantis di Melfi, legata all’avvio dei nuovi modelli, questa fase è decisiva affinché la ripresa produttiva riapra concretamente lo scenario delle gare nel settore logistico, restituendo prospettive industriali e occupazionali all’intero bacino.

Formazione vera, non parole;

In parallelo, verranno attivati percorsi di formazione avanzata, fortemente voluti dalle Organizzazioni Sindacali, per rafforzare e aggiornare le professionalità, accompagnare i cambiamenti produttivi e offrire strumenti reali ai lavoratori per affrontare le nuove sfide industriali.

Oggi è chiaro a tutti che le chiacchiere non bastano più, infatti i fatti dimostrano che l’unica strada credibile è il grande lavoro svolto dalle Organizzazioni Sindacali e la serietà, la compattezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno creduto e continuano a credere in un percorso difficile ma possibile.

L’obiettivo era e resta uno solo, salvare il lavoro;

E questo percorso, se sostenuto fino in fondo, può e deve arrivare a una soluzione definitiva, proprio per questo le ho Organizzazioni Sindacali resteranno vigili, continueranno il confronto con tutti i soggetti coinvolti e non faranno alcun passo indietro nella tutela dei lavoratori della FDM Srl di Melfi”.