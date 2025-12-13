Potenza: la comunità in provincia si stringe nel triste addio a Don Biagio Giovinazzo, generoso nel servizio al Popolo santo di Dio, sempre presente nella vita dei fedeli. Il ricordo

Il vescovo, il presbiterio e l’intera Comunità diocesana rendono lode al Signore per il dono della vita, del sacerdozio e testimonianza evangelica di DON BIAGIO GIOVINAZZO, uomo buono e giusto; sacerdote fedele al Signore e alla Chiesa, generoso nel servizio al Popolo santo di Dio, sempre presente nella vita dei fedeli a lui affidati.

Partecipi del dolore dei familiari, elevano fervide preghiere alla Trinità Santissima perché lo accolga nel suo Regno di luce e di pace.

Le esequie saranno celebrate nella Chiesa Madre di Castelsaraceno Domenica 14 Dicembre 2025 alle ore 15.30.