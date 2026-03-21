Inizia un nuovo campionato per la Pm Gruppo Macchia Potenza impegnata nella seconda fase della Serie C campana per ottenere la salvezza. In bocca al lupo ragazze

Inizia un nuovo campionato per la Pm Gruppo Macchia Potenza impegnata nella seconda fase della Serie C campana per ottenere la salvezza.

La formazione di coach Marco Orlando è stata inserita nel raggruppamento G insieme a Belenergia Vittorio Alfieri Cicciano, Todis Pastena, Volleytime Casagiove e I Koala Mignon e Penisola Volley già incontrati durante la stagione regolare.

Un girone da sei squadre che darà vita a dieci giornate, tra andata e ritorno, per mantenere la categoria ed essere nuovamente in Serie C ai nastri di partenza della stagione 2026/27.

L’esordio per le rossoblù di coach Marco Orlando è Domenica 22 Marzo a Salerno in casa della Todis Pastena (prima battuta alle 18:30 alla palestra dell’Istituto Amendola).

Ha dichiarato il tecnico rossoblù alla vigilia:

“Ci apprestiamo ad affrontare la trasferta di Salerno con la piena consapevolezza della posta in palio; durante la settimana, pur non essendoci riuscite ad allenare al meglio per vari problemi di organico, abbiamo studiato l’avversario riconoscendo una squadra di grande valore, con attaccanti di riferimento che possono spostare l’equilibrio in qualsiasi momento: servirà disciplina tattica e lucidità per iniziare bene questa seconda fase”.

La Todis Pastena è reduce dal settimo posto raccolto nella stagione regolare con 18 punti all’attivo e al 19° posto nella classifica avulsa totale (ricordiamo che la Pm Gruppo Macchia ha chiuso invece sesta con 22 punti e al 16° in quella avulsa).

Anche se i numeri della prima fase vengono azzerati, non è lo stesso per i valori ma l’imperativo dello staff tecnico e della società è comunque quello di resettare quanto fatto fino a questo momento e ripartire praticamente da zero.

Continua ancora coach Marco Orlando:

“Il messaggio che ho voluto trasmettere alle mie atlete è che, per quanto frustrante sia, dobbiamo dimenticare il buon campionato fatto, da Domenica inizia una nuova fase ed il vecchio non conta più.

Per raggiungere la meritata salvezza servirà testa libera e cuore pronto alla lotta: la corsa inizia ora”.

Il regolamento prevede, come detto, la disputa delle dieci giornate e al termine solo l’ultima classificata (insieme alle ultime degli altri due gironi) sarà retrocessa in Serie D.