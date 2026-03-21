Potenza: otto alunni del plesso Bonaventura conquistano il primo posto in questo concorso. Congratulazioni

Un prestigioso riconoscimento internazionale illumina l’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura-La Vista.

Otto alunni della classe 3B del plesso Bonaventura sono risultati vincitori del concorso legato alla “Settimana della lingua francese e della Francofonia 2026”.

Il concorso, intitolato “Contes illustrés” (Racconti illustrati), ha sfidato gli studenti a rielaborare in modo creativo alcuni racconti basati sulle dieci parole chiave dell’anno, come alunir (allunare), humanoïde e sidéral.

L’iniziativa è promossa dalla Rete Francese ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere).

In Basilicata, questa iniziativa è coordinata dalla prof.ssa Luisa Vivolo, referente regionale ANILS per la lingua francese, e dalla prof.ssa Matilde Misseri, Presidente di ANILS Basilicata.

A guidare i ragazzi in questo percorso è stata la loro insegnante di francese, la prof.ssa Rosanna Santamaria, che accogliendo la notizia con immensa gioia ha chiosato:

“Sono orgogliosa dei miei ragazzi.

Hanno dimostrato un impegno e una motivazione straordinari per raggiungere questo traguardo”.

Il successo al concorso non è un caso isolato: i giovani studenti di questa scuola, infatti, hanno già ricevuto, nel 2022, dall’Alliance Française di Basilicata, all’epoca presieduta dal prof. Lello Romano ed attualmente dal prof. Giuseppe Martoccia, il logo dedicato “Mon école en Français”, “per la costante attenzione che hanno voluto dare allo studio del Francese” confermando una preparazione linguistica di altissimo livello, dovuto all’impegno profuso dalle insegnanti di lingua francese di questo istituto e anche alle numerose certificazioni conseguite in questi anni.

Grazie alla loro originalità, i lavori degli alunni di Potenza verranno ora pubblicati sui canali nazionali dell’ANILS e inviati alla Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).

Un traguardo che premia non solo la conoscenza della lingua, ma anche i valori di solidarietà e diversità culturale che la Francofonia rappresenta.

Complimenti ai ragazzi della 3B, alla loro insegnante e alla Dirigente Scolastica ,la prof.ssa Marianna Catalano per aver portato il nome di Potenza sul podio internazionale!