La Basilicata baciata dalla fortuna: doppietta da 35000 euro! Auguri ai fortunati

Esulta la Basilicata grazie al 10eLotto: nell’ultimo concorso di giovedì 29 maggio 2025, come riporta Agipronews, i premi più importanti nella regione hanno raggiunto quota 35mila euro: centrati 20mila euro a Baragiano, in provincia di Potenza, vincita più alta della giornata, grazie a un “8” con una giocata extra da 3 euro in via Appia, a questi si aggiungono 15mila euro a Potenza con un “6” Doppio Oro in viale del Basento.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,6 miliardi da inizio anno.