Potenza, Vertenza Smart Paper: “serve strategia unitaria”. Queste le osservazioni della minoranza

“Ringraziamo l’Assessore Cupparo per l’invito per l’11 a partecipare al confronto sulla vertenza Smart Paper.

Cogliamo questo gesto come risposta alla nostra sollecitazione per costruire una strategia unitaria nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori.

La delicatezza del passaggio, tuttavia, che presuppone una autorevole interlocuzione con le parti, non può certamente trasformare quel luogo in un Consiglio regionale in cui ogni consigliere esprime una posizione.

Abbiamo già dichiarato le criticità di una gestione che obiettivamente è passata da un trionfo a un rischio di tonfo; ragion per cui volevamo metterci responsabilità e faccia e unire le forze.

L’assessore Cupparo rappresenta la Regione ma è espressione di una maggioranza politica.

E ci era sembrato un gesto di unità e collaborazione la disponibilità ad avere un incontro prima del tavolo dell’11 novembre per provare a condividere una posizione.

Prendiamo atto che è stata fatta un’altra valutazione ma noi, con testardaggine, manterremo unito il fronte a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, delle retribuzioni e delle sedi di lavoro.

Così scrivono in un comunicato congiunto Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC).