Lo sfogo di Arisa, cantante di Pignola: “vorrei essere un’altra”. Ecco le sue parole

Un momento certamente non facile per la cantante di Pignola, Arisa.

Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo al fianco di Gianluca Grignani, la cantante ha avuto un crollo esternato anche nella nota trasmissione “Amici di Maria De Filippi”.

Come riporta Today nel dettaglio:

“La cantante lucana dalla voce d’usignolo si è lasciata andare a uno sfogo, in una notte insonne di febbraio, dove ha buttato giù un flusso di pensieri il cui succo è solo uno, che è stanca di com’è e che vorrebbe essere un’altra persona.

La 40enne, professoressa tra le più amate della scuola di Amici, aveva ammesso proprio di recente, e proprio in una puntata del talent show di Maria De Filippi di essere triste, delusa da se stessa, nel momento più basso della sua carriera.

L’aveva fatto in lacrime, emozionandosi davanti a milioni di spettatori e ai suoi stessa allievi senza paura di far vedere le sue insicurezze e fragilità in un mondo dove sembra che essere performanti sia l’unica strada percorribile.

Ora, l’interprete di Controvento, è caduta ancora una volta in un momento di sconforto e ha chiesto aiuto ai suoi fan, ammettendo di essersi stancata di se stessa.

“Ma non sono depressa – ci tiene poi a specificare Arisa -. Non prendo farmaci di nessun tipo, non bevo e non fumo, mi sono solo rotta il caz*o di me. Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, al mare, con i pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo”.

E, infine, ha concluso il suo flusso di coscienza chiedendo ai fan: “E a voi capita di stancarvi di voi stessi?” e in tantissimi le hanno risposto con parole di conforto, consapevoli di quanto sia delicato l’equilibrio emotivo di una delle voci più belle della musica italiana. “Ti capisco, anche a me capita spesso”, le ha scritto qualcuno, “Stancarsi di noi stessi è una cosa normale” ha commentato un altro utente e c’è anche chi ha voluto dare un consiglio spassionato alla cantante: “Fai in modo di stare bene e di amarti, te lo devi”.

E anche se Arisa sta vivendo un momento “no”, su una cosa può stare certa, c’è tantissima gente che la ama come cantante e, ancora di più, come essere umano. Quindi, su questo, può stare tranquilla”.

