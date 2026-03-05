Partita di calcio “Potenza – Cavese”: adottate misure restrittive. Il provvedimento del Prefetto

Si disputerà, nella giornata di sabato 14 marzo prossimo, la partita di calcio “Potenza – Cavese”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 11 del 4 marzo 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la rivalità che contrappone le due tifoserie sfociata, in passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da ultimo, in occasione dell’incontro disputatori a Potenza il 7 gennaio 2018, i tifosi locali in più circostanze hanno cercato lo scontro con quelli della Cavese – anche attraverso agguati nelle vie di transito – scongiurato dall’intervento del dispositivo di ordine pubblico.

Nella circostanza si è registrato il ferimento di personale della Polizia di Stato.

Anche nelle successive occasioni di incontri, nonostante l’adozione di misure organizzative, si sono verificate turbative.

Per le gare più recenti, è stato ritenuto necessario adottare misure restrittive tese a vietare la trasferta ai tifosi ospiti.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere che in occasione della gara in argomento possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della gara “Potenza – Cavese” di sabato 14 marzo prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.