Lutto nel mondo della medicina, addio al Professor Giovanni Scambia: “in prima linea per far crescere i dottori lucani”. Il messaggio di cordoglio

“La scomparsa del Professore Giovanni Scambia, luminare della ginecologia oncologica, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, lascia un profondo senso di vuoto.

La comunità medica e scientifica perdono un uomo e un professionista di grande valore”.

Lo dichiara Mario Polese, capogruppo di Orgoglio Lucano – Italia Viva in Consiglio regionale.

“Il dottor Scambia aveva un forte legame con la nostra regione, che ha avuto la fortuna di averlo qui da protagonista nella crescita dell’oncologia medica lucana.

Spiega il Consigliere regionale:

“Una missione la sua che ha visto il professor Scambia in prima linea per far crescere i professionisti locali in modo che i lucani potessero essere curati nella propria regione con il massimo della professionalità e dell’attenzione.

Esemplare anche nei suoi ultimi giorni dove ha continuato a dirigere il suo reparto e a salvare la vita alle sue pazienti nonostante l’aggravarsi della sua malattia.

Proprio in questi giorni a Roma si sta tenendo il Congresso Esgo (European Society of Gynaecological Oncology), punto di riferimento internazionale per professionisti, ricercatori e aziende impegnati nel campo dell’oncologia ginecologica.

Proprio ieri, nel giorno della sua scomparsa, il Professor Scambia doveva portare il suo saluto, una eredità che ora lascia a giovani medici e professionisti che porteranno avanti la sua missione.

Una persona altruista come poche in grado di rassicurare e curare le sue pazienti con il massimo dell’umanità e della professionalità.

Oggi c’è tristezza ma siamo certi che il suo esempio e i suoi insegnamenti ora sono nel cuore, nella mente e nelle mani di tanti giovani medici che hanno avuto la fortuna e l’onore di apprendere i suoi insegnamenti”.