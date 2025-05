Il Sindaco di Maratea, Avv. Cesare Albanese, fa sapere:

“Si comunica che a causa di persistenti problemi nella trasmissione dei dati, che non garantiscono quindi il controllo in tempo reale del movimento del versante franoso ma che verranno risolti entro i primi giorni della prossima settimana, l’apertura al traffico della SS 18 in loc. Castrocucco è fissata per le ore 7 di giovedì 29 maggio”.