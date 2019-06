A Maratea tornano le Giornate del Cinema Lucano: un momento speciale per il nostro Mango e super ospite Richard Gere!

E’ tutto pronto per l’undicesima edizione de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terranno nella perla del Tirreno dal 23 al 27 luglio.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi in una gremita sala dell’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, sono intervenuti Paride Leporace, Direttore della Lucana Film Commission, Nicola Timpone, Responsabile Marketing della Lucana Film Commission, Antonella Caramia, organizzatrice de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea / Premio Internazionale Basilicata, Daniele Stoppelli, neoeletto sindaco di Maratea, e Claudio Masenza, critico cinematografico.

Anche quest’anno la manifestazione sarà ricca di sorprese ed emozioni: l’Associazione Cinema Mediterraneo in collaborazione con la Lucana Film Commission ha previsto un programma ricco di appuntamenti imperdibili ancora in fase di definizione che vedrà come location principale il parco dell’Hotel Santavenere. Tra le novità di quest’anno, la manifestazione potrà essere vista grazie a dei maxischermi contemporaneamente dalla piazzetta del Gesù di Fiumicello e dal centro storico.

Numerosi gli eventi collaterali che coinvolgeranno l’intera Maratea, come quelli culturali a cura di Andrea di Consoli ma anche a sfondo benefico: una partita di calcio che vedrà sfidarsi la squadra di attori calciatori e una squadra locale e un concerto tenuto dall’orchestra di San Pietroburgo che proporrà le più belle colonne sonore cinematografiche.

Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi una conferma: super ospite internazionale il divo hollywoodiano Richard Gere, protagonista di “Ufficiale e gentiluomo“, “Pretty woman” e di tanti altri film entrati nella storia del cinema.

Tra gli altri ospiti spiccano i nomi di Toni Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo e i registi lucani Fontana e Stasi.

Un momento speciale sarà dedicato al compianto cantautore Mango.

Ha dichiarato l’organizzatrice Antonella Caramia:

“Sarà presente inoltre Rocco Papaleo per la celebrazione dei 10 anni di Basilicata Coast to Coast, mentre lo ‘spazio giovani’ ricco di nomi interessanti sarà curato da Janet De Nardis.

Tra i fiori all’occhiello, una giornata dedicata al cinema verticale a cura di Claudio Bucci.

Numerose le masterclass: oltre a quella di Gere, ci sarà quella tenuta dal premio oscar Terry George, regista e sceneggiatore nordirlandese“.

Tra i presentatori delle serate, i volti RAI Carolina Rey e Claudio Guerrini.

Quest’ultimo, inoltre, trasmetterà per tutta la settimana da Maratea con RDS. I premi legati alla kermesse saranno realizzati dal rinomato maestro Michele Affidato.