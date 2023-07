Maratea: tutto pronto per la riapertura di questo tratto di statale 18. Presente anche il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Ecco quando

Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini sarà presente Venerdì 14 Luglio all’apertura della strada statale 18 a Maratea, località Castrocucco, dove a novembre scorso si era verificata una disastrosa frana che aveva bloccato l’importante via di accesso alla località turistica.

Ci sono voluti 4,5 milioni di euro interamente finanziati dal Fondo Anas per danni e emergenze, per mettere in sicurezza il versante della montagna, danneggiato dalla frana.

Ora la strada sarà riaperta proprio a ridosso della stagione turistica come fortemente richiesto dal territorio.

Di seguito gli impegni in Basilicata del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini:

VENERDÌ 14 LUGLIO

11.45 MARATEA PZ riapertura statale SS18 presso Villa Nitti in località SS18 Acquafredda snc;

18.30 POTENZA Inaugurazione sede regionale Lega – via A. Capitini 16.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)