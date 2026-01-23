Meteo, scendono le temperature su Potenza: ma che tempo ci attende nel fine settimana? Le previsioni

Finesettimana ancora con il freddo su Potenza: dopo una breve tregua, pare che sia atteso un nuovo peggioramento del tempo.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Sabato 24 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.
Domenica 25 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.