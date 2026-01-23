Potenza: crisi industriale, rilancio economia e edilizia. Ecco quando si riunisce il consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà martedì 27 gennaio 2026, alle ore 15:00, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.

Primo punto all’attenzione dell’Assemblea la Crisi industriale del Distretto del mobile imbottito.

A seguire, l’Aula esaminerà tre proposte di legge:

Prima la Pdl n. 3/2024 “Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario” di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese.

Poi, la Pdl n. 48/2025 “Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e ss.mm.ii.”, di iniziativa dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella.

Infine, anche la Pdl n. 87/2025 “Proposta di modifica Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 12”, con riferimento all’Ente Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli.

Procedendo, l’Organo legislativo esaminerà l’atto amministrativo n. 119/2025 “Programma d’azione 2022-2025 per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, approvato con D.C.R. n. 684 del 21/03/2024 – Estensione temporale al 2027”.

Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti, all’ordine del giorno anche:

il Disegno di legge n. 20/2024 “Integrazione all’articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 – Statuto della Regione Basilicata” riguardante la nomina dei sottosegretari.

Prevista anche la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e la Discussione sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura.

In conclusione, l’Assemblea si occuperà dell’analisi di una serie di mozioni e dell’attività ispettiva.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla anche attraverso il profilo X.