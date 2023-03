Meteo: su Potenza tornano bel tempo e temperature primaverili? Ecco le ultime previsioni

La seconda parte di settimana si preannuncia in Basilicata stabile ed asciutta, complice una temporanea rimonta anticiclonica, che favorirà condizioni di cielo sereno.

Come sarà quindi il tempo su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 29 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di -1°C.

Giovedì 30 Marzo avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)