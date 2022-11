Molto intense le poesie di Rachele Bernardo che verranno presentate a Potenza! Ecco i dettagli dell’evento

Emozioni in parole.

È questo il titolo della raccolta poetica di Rachele Bernardo, scrittrice per passione e Sommelier AIS di professione, che verrà presentato Sabato 26 Novembre alle 18:30 nella sede del Circolo culturale Gocce d’Autore, già Associazione Filatelica culturale “I. Morra”, in via Pisacane 5 a Potenza.

La pubblicazione è aperta dalla prefazione di Franco Sabia, Direttore emerito della Biblioteca nazionale di Potenza, ed è edita dalla casa editrice Atene del Canavese.

Nei versi che si alternano alle immagini catturate dall’autrice – la fotografia rappresenta un’altra delle sue passioni – ci sono inni alla vita, all’amore, alla bellezza dell’universo.

E poi le emozioni, quelle che scaturiscono dai profumi e dai sapori che salgono da un calice, dai ricordi dei propri cari, dalla contemplazione dell’orizzonte.

C’è un ritmo nella raccolta di poesie, che è quello della lentezza, quella velocità che consente al lettore di gustare le parole e godere le immagini, quasi fosse un monito dell’autrice che ha colto il senso della vita.

Una vita che va vissuta intensamente, e lei, come un’ape, vola di fiore in fiore per coglierne le sfumature e surgerne il nettare.

Molto intense le poesie dedicate agli affetti familiari e qui l’associazione tra immagine e parola non è casuale.

Alla madre associa infatti l’albero, le sue “mani / sono ancora rami che salgono, / sono casa e pane / sono appigli e luce.”

E al padre dedica un componimento dal titolo evocativo, Il riposo del guerriero, corredato dall’immagine di un uomo seduto di spalle in un campo di ulivi.

Ma ciò che si coglie particolarmente dalla poetica della Bernardo è il suo stupore, uno sguardo che si riempie della ricchezza che la circonda, uno sguardo che colpisce per la sua purezza e che non tradisce il suo temperamento.

Alla presentazione interverrà Franco Sabia, mentre la giornalista e presidente del Circolo Gocce d’Autore Eva Bonitatibus dialogherà con l’autrice.

Gli interventi musicali saranno a cura di Canio Monaco al clarinetto e Chiara Albano di Lucania, voce.

