Oggi è la Festa della Mamma! Tantissimi auguri a tutte le madri, donne forti che danno la vita per i propri figli

Oggi, seconda Domenica di Maggio, si celebra la Festa della mamma.

In Italia, la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo fu celebrata il 24 Dicembre 1933, nel quadro della politica della famiglia del governo fascista.

Nell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia.

Da allora molte sono state le date che si sono susseguite per i festeggiamenti della festa della mamma.

Solo dal 2000, e quindi con l’avvento del nuovo millennio, la Festa della Mamma è stata spostata alla seconda Domenica di Maggio (come sostengono in molti, forse per una vicinanza agli Stati Uniti).

In questo giorno, i bambini portano a casa dalle scuole i tradizionali lavoretti che si preparano per l’occasione.

I papà portano in dono fiori alle loro mamme/mogli, le azalee rosa, simbolo per eccellenza di questa festa.

Ma, la Festa della Mamma non è solo un motivo di festeggiamento di un’unica giornata per una persona unica nel suo genere, che dà la vita e che vive per la vita stessa.

Essa è quell’occasione in più che non deve mancare mai per valorizzare chi, ogni giorno, è moglie, mamma, sorella, amica, complice.

Auguriamo a tutte le donne che hanno la fortuna di essere madri una buona Festa della Mamma.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)