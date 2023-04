Oltre il 50% dei giovani che ha lasciato la Basilicata è laureato, il dato il più alto rispetto alle altre regioni del sud. Questa la situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Gerardo de Grazia (Confsal Basilicata e Fismic Confsal):

“I dati fotografati dall’Eurostat, evidenziano che il rischio povertà tra i giovani è dilagante in Europa.

In Italia il dato peggiore il 25% (1 su 4) della popolazione dai 15 ai 29 anni è a rischio.

Negli ultimi 20 anni, dal Mezzogiorno, più di 1 milione di giovani è andato via, preferendo altre regioni per garantirsi una migliore formazione finalizzata all’occupazione.

Tra questi ci sono 38 mila Lucani.

Nel biennio 2020/2022 il 55% dei giovani che ha lasciato la Basilicata è laureato, il dato il più alto rispetto alle altre regioni del sud.

A questo si aggiunge la perdita del 27% degli iscritti per le Università del Mezzogiorno prevista dallo Svimez, entro il 2041.

Occorre far sì che il potenziale umano, rappresentato dai nostri giovani, diventi capitale umano su cui puntare e investire.

Le carenze del nostro sistema produttivo che, in dieci anni, ha raddoppiato il tasso di disoccupazione, ha innescato il dramma sociale che stiamo attualmente vivendo.

La fuga dei cervelli è il risultato.

Dobbiamo poi considerare che nella nostra regione sussiste un forte disallineamento tra l’evoluzione tecnologica e l’evoluzione sociale.

Il gap in termini di infrastrutture fisiche e tecnologiche con le altre regioni è un dato di fatto.

Adsl e fibra sono ancora un’utopia in molte zone, le distanze per raggiungere le città sono, in termini di tempo, lunghissime.

Vanno utilizzate al meglio le risorse del PNRR e i fondi comunitari 2021-2027, in modo da poter ridurre, notevolmente, i tempi di percorrenza, per raggiungere i centri lucani e le regioni confinanti.

Il Presidente Bardi deve dar vita, subito, a un tavolo tecnico sui Giovani.

Un tavolo tecnico che coinvolga pubblico e privato, associazioni, imprese, università, Its e sindacati.

Per questo, il nostro progetto del database/fabbrica delle competenze e di un Patto Sociale per la Basilicata non è più rinviabile.

Credo che oggi, più che in passato vi è la necessità di organizzarci culturalmente, per fronteggiare il dramma sociale e occupazionale che stiamo vivendo”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)