Perdere la vita andando a lavoro: tragico destino per i due operai della Stellantis di Melfi. Ecco il messaggio di cordoglio

Due gli operai della Stellantis di Melfi che ieri si stavano recando a lavoro quando purtroppo le loro vite sono state spezzate nel tragico incidente stradale.

Avevano 52 e 47 anni.

Entrambi di Lavello, si stavano recando a lavoro ma quel breve tragitto si è rivelato fatale.

A poche ore di distanza dal tragico impatto, questo il messaggio di cordoglio da parte di Stellantis Italia:

“Stellantis esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due dipendenti dell’ente qualità dello stabilimento di Melfi, avvenuta in un incidente stradale mentre andavano al lavoro per il turno del pomeriggio.

Il Top Management aziendale, insieme a tutti i dipendenti dell’impianto, è vicino con affetto alle famiglie dei due compagni di lavoro ed è a disposizione per ogni tipo di supporto”.

Ci associamo al cordoglio espresso per la prematura perdita dei due lavoratori nonchè padri di famiglia.a

