Pessolani riconfermato alla guida di Coldiretti Potenza. Auguri di buon lavoro

E’ stato riconfermato Antonio Pessolani alla guida di Coldiretti Potenza.

Imprenditore agricolo 51enne, è stato eletto presidente provinciale degli agricoltori.

Pessolani dal 2018 guida anche la federazione lucana della Coldiretti.

La sua rielezione è avvenuta al termine dell’assemblea provinciale che si è svolta a Potenza.

Pessolani ha detto:

“Sono onorato della riconferma e della fiducia ottenuta dai presidenti delle varie sedi locali che mi responsabilizzano ancora di più in vista dell’importante lavoro che bisogna portare avanti in un momento particolare per il comparto”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)