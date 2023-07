Potenza: al via i lavori su questa strada della provincia ideata negli anni ’80, ma non ancora completata. Ecco i dettagli

La Provincia di Potenza, tiene fede ad un altro impegno assunto con i cittadini e gli amministratori della Valle del Serrapotamo, riconfermato nella scorsa primavera nell’incontro ufficiale tenuto a Calvera e nel corso del quale il Presidente Christian Giordano, raccogliendo l’invito dei Consiglieri provinciali dell’area e degli amministratori locali, aveva illustrato il cronoprogramma con l’ausilio dei tecnci provinciali e raccolto le diverse indicazioni venute sulle modalità di intervento.

Ieri mattina, sono stati infatti ufficialmente consegnati i lavori alla ditta appaltatrice con una durata prevista di lavori di 450 giornate lavorative per un importo complessivo di 16.430.000 Euro a valere sui Fondi FESR-FSC 2014/2019.

Ha rilevato il Presidente Giordano:

“Si raggiunge cosi un obiettivo di legislatura che dà seguito alla capacità di programmazione degli interventi sulla viabilità e che conferma come la capacità di un Ente, nel caso specifico della Provincia nel settore vitale della viabilità, si misura quando arrivano le risorse e non ipotizzando ritardi e negligenze che in un caso come questo dimostrano l’essenza di un’azione volta a favorire il miglioramento della qualità della vita delle nostre comunità ed in particolari di quelle residenti nelle aree interne”.

L’intervento in oggetto consente di avanzare nel completamento della strada Serrapotina, arteria ideata negli anni ’80, ma non ancora completata e contestualmente di immaginare ulteriori interventi, per i quali, tutti insieme, fu ribadito nell’assemblea di Calvera, “dobbiamo lavorare per ottenere un ulteritore finanziamento aggiuntivo e garantire anche una corretta e costante manutenzione”.

Spiegano dall’ufficio Viabilità diretto dall’ing. Enrico Spera:

“Con questo intervento si realizzano ulteriori tre nuovi tronchi, di cui uno in sottopasso, nonché una bretellina di collegamento per dare funzionalità ai nuovi tratti da costruire.

Si persegue così l’obiettivo finale di raggiungere la strada statale 653 Sinnica, con i conseguenti benefici per tutta la popolazione gravitante su questa arteria.

Nella sostanza migliora la accessibilità alla aree più interne e disagiate del sud est della provincia di Potenza e, viceversa si realizza un più rapido collegamento delle aree interne alla viabilità principale della Regione SS. 685 Sinnica“.

Più specificatamente saranno realizzati il tronco 6, della lunghezza di 1,3 km, il tronco 7 (quello in sottopasso) della lunghezza di circa 0,50 km, completato il tronco 8 della lunghezza di km 1,40, lungo il quale occorre completare le pavimentazioni, sostituire un tombino, installare le barriere di sicurezza, ed altre opere di completamento, nonché la bretella T8, della lunghezza di circa km 0,220 che darà funzionalità a tutto il tratto di monte.

Di seguito la scheda di sintesi e la planimetria dell’intervento.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)