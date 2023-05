Picerno per l’Ultralifoj corridori da tutta Italia ma anche dall’estero! Ecco i dettagli

Ci sarà anche la leggenda del trail Marco Olmo alla seconda edizione dell’Ultralifoj, la sfida che sui sentieri di Picerno andrà in scena nel prossimo weekend.

La manifestazione lucana continua a raccogliere adesioni e consensi, con partecipazioni che arrivano un po’ da tutta Italia ma anche dall’estero, Francia in particolar modo.

Finora sono state toccate le 130 adesioni ma è un numero destinato a crescere considerando soprattutto la sezione non competitiva.

A disposizione ci sono tre percorsi: il principale è di 100 km per un dislivello di 5.140 metri, una delle gare più dure del calendario nazionale Iuta del quale l’Ultralifoj fa parte.

Si potrà altrimenti optare per la 50 km per 3.130 metri oppure la gara sui 23 km per 1.220 metri, quella dove sarà al via Olmo.

Epicentro della corsa è Piazza del Plebiscito, che nel corso delle due giornate andrà a riempirsi di corridori ma anche di appassionati del posto perché l’Ultralifoj è già entrata nel novero dei momenti topici della città.

La gara lunga scatterà sabato alle ore 7:00 insieme alla 50 km mentre la sfida sui 23 km sarà in programma domenica alle ore 9:30 insieme al Picerno Urban Trail, la corsa non competitiva di 6 km per 230 metri che inizierà alle 10:00.

Iscrizioni ancora aperte, con chiusura il 1° giugno e costi di partecipazione di 105 euro per la gara lunga, 75 per la media e 35 per i 23 km.

Ora non resta che raggiungere Picerno, per un weekend davvero speciale.

Per informazioni: Asd Picerno Run, https://www.ultralifoj.it/a

