Pietrapertosa si prende cura del cuore: parte lo screening. I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Pietrapertosa annuncia l’avvio di un programma di screening cardiologico rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e tutelare la salute del cuore.
L’iniziativa è pensata per sensibilizzare la comunità sull’importanza dei controlli periodici: le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di rischio per la popolazione adulta, ma una diagnosi precoce permette di intervenire tempestivamente e ridurre eventuali complicanze.
Il programma si articolerà in più giornate, così da garantire la partecipazione del maggior numero di cittadini possibile e offrire un servizio concreto alla comunità.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno dei fondi PO Val d’Agri ed è prevista una compartecipazione da parte del cittadino pari a 20 euro.
L’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietrapertosa.