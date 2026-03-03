Potenza celebra la salute femminile: ecco l’appuntamento

Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato il secondo appuntamento del ciclo “Salute in Rosa – Dalla prevenzione alla cura: consapevolezza e strategie”, promosso dal Soroptimist Club di Potenza nell’ambito del progetto nazionale “CurarSI” del Soroptimist International d’Italia, svoltosi il 2 marzo 2026 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

Ad aprire la serata è stata la Presidente del Soroptimist Club di Potenza, Carmen Santoro, che ha accolto i numerosissimi ospiti sottolineando il forte valore sociale dell’incontro.

La Presidente ha evidenziato come l’iniziativa nasca con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi della salute e del benessere delle donne, promuovendo la cultura della medicina di genere che configura non solo un progresso scientifico ma anche una conquista sociale e culturale perchè è innegabile che rappresenta un efficace strumento di emancipazione femminile in quanto restituisce centralità al corpo e ai bisogni di salute delle donne.

Pertanto ha sottolineato che l’impegno del Soroptimist club di Potenza è rivolto a porre in essere iniziative che generano e diffondono consapevolezza, facendo da ponte tra scienza, istituzioni e società civile e sollecitando l’implementazione di politiche sanitarie realmente giuste ed inclusive.

I saluti istituzionali sono stati affidati a Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza, che con entusiasmo ha accolto il pubblico nella splendida cornice del Polo Bibliotecario, e a Laura Mongiello, Assessora all’Ambiente della Regione Basilicata nonché socia soroptimista, che ha ribadito l’importanza di promuovere cultura e prevenzione attraverso sinergie tra istituzioni e associazioni.Presenti il Garante della natura ,dell’ambiente e del territorio Biagio Costanzo,Presidenti e soci di Associazioni, la Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Girolamo con un nutrito gruppo di studenti.

La conduzione della serata è stata curata dalla giornalista Rossella Libutti che con professionalità e sensibilità ha moderato gli interventi, introducendo ciascuna relatrice e ponendo domande puntuali e attuali. I suoi quesiti, caratterizzati da freschezza e concretezza, hanno consentito di inquadrare immediatamente il focus di ogni intervento, stimolando un dialogo diretto e coinvolgente con la platea.

La scaletta degli interventi ha offerto un articolato e autorevole percorso multidisciplinare. Le relatrici Maria Carmela Padula, Emilia Straziuso, Annabianca Amoruso, Teresa Lopizzo, Angela Matturro, Maria Grazia Tammone hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico su temi delicati e di grande rilevanza, fornendo indicazioni pratiche e spunti di riflessione preziosi, mettendo a disposizione della numerosissima platea le loro competenze, le loro esperienze e le loro sensibilità.

L’incontro si è confermato un momento di alto valore informativo e umano, capace di coniugare rigore scientifico e linguaggio accessibile, rafforzando il messaggio che la medicina di genere rappresenta uno strumento fondamentale per garantire cure più appropriate, eque ed efficaci.

Con questo secondo appuntamento di “Salute in Rosa”, il Soroptimist Club di Potenza rinnova il proprio impegno a favore della prevenzione, della consapevolezza e dell’empowerment femminile, confermandosi punto di riferimento per la promozione della salute e della cultura della cura nel territorio.