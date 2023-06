Pignola: la comunità saluta e ringrazia il Comandante Luogotenente Agatiello, “uomo di grande valore e senso del dovere”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Pignola:

“Come amministrazione, vogliamo salutare e ringraziare il nostro Comandante Luogotenente Rocco Agatiello per il servizio svolto in favore di tutta la nostra comunità.

Nelle tante occasioni di collaborazione tra amministrazione e forze dell’ordine abbiamo conosciuto un uomo di grande valore e senso del dovere, sempre pronto a dare il proprio contributo, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

Il nostro Comandante Luogotenente Carica Speciale Rocco Agatiello si è distinto per le elevate qualità morali e professionali più volte evidenziate.

Grazie al costante impegno e dedizione dimostrati nell’adempimento dei propri doveri è riuscito a garantire la legalità e la sicurezza ai cittadini di Pignola, riscuotendo il plauso e la stima dell’intera popolazione.

Esprimiamo, altresì, compiacimento per i risultati raggiunti unitamente agli uomini da lui diretti soprattutto nell’Emergenza del Covid 19, chiaro esempio di elevato senso del dovere ed elette virtù civiche.

Nel nostro Comune per oltre 12 anni, contribuendo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, non è mai mancata la collaborazione a progetti promossi con l’amministrazione comunale, come quelli sulle truffe ai danni degli anziani, gli incontri sulla prevenzione dei furti e senza dimenticare gli incontri con le scolaresche nel premio legalità.

Svolgendo il ruolo con passione e grande dedizione ha trasmesso valori fondamentali e fondanti del nostro vivere e quel senso di appartenenza alla Patria che sono propri dell’Arma dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine.

Il suo quotidiano operato, per citare l’ultima lettera di menzione ricevuta dal Comandante, condotto con determinazione, professionalità ed in grado di dare risalto all’Arma dei Carabinieri, impersona i valori più alti della presenza della Stazione Carabinieri nel territorio.

Auguriamo al Comandante Luogotenente Carica Speciale Rocco Agatiello un futuro pieno di soddisfazioni nella nuova avventura che si appresta ad affrontare, da parte di tutti noi pignolesi”.a

