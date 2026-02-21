Pignola: modifiche alla viabilità in questa zona. Ecco l’Ordinanza

Una nota del Comune di Pignola rende noto:

“𝐀𝐕𝐕𝐈𝐒𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀 — 𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐕𝐈𝐀 𝐑𝐈𝐒𝐎𝐑𝐆𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎

(Ordinanza n.4/2026 Polizia Locale)

Nell’ambito dei 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐑𝐢𝐬𝐨𝐫𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 e al fine di garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per cittadini e operatori, a partire da oggi e fino alla conclusione dei lavori, salvo ulteriori aggiornamenti, viene istituito il:

𝐃𝐈𝐕𝐈𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐄 𝐃𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎

in Via Risorgimento, dall’intersezione con Via Marconi fino all’altezza del civico n. 4;

in Piazza Risorgimento, nell’area antistante il sagrato della Chiesa di San Rocco.

𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐍𝐄𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐎𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

Per lo stesso periodo è istituito il doppio senso di circolazione su Via Risorgimento, dall’incrocio con Via Cristoforo Colombo fino al civico n. 4, al fine di consentire:

• l’accesso alla scuola primaria ingresso Parco Giochi e alle attività commerciali;

• l’accesso ai residenti di Via Risorgimento e Largo Acerenza;

• l’accesso al parcheggio pubblico situato sotto la sede municipale.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e per la comprensione dei temporanei disagi, finalizzati alla realizzazione di un intervento di riqualificazione atteso e strategico per il centro urbano”.