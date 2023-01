PM Volley Potenza – Asem Bari: ecco come si è conclusa la partita

Non si chiude nel migliore dei modi il girone di andata per la PM Volley Potenza che non riesce ad avere la meglio nei confronti dell’Asem Bari che si impone alla Caizzo per tre set a zero.

Gara in salita per la formazione di coach Marco Orlando che chiude la prima metà di stagione con 12 punti all’attivo, Asem che scatta invece a quota 16.

Nel primo set la PM Volley trova lo spunto iniziale sul 5-1 ma viene raggiunta dall’Asem, parziale da tira e molla con la PM che allunga nuovamente 14-11 con le baresi che ritornano in gara e chiudono sul definitivo 21-25.

Nel secondo set la PM Volley torna in campo con il piglio giusto, ancora equilibrio tra le due formazioni con le potentine che tentano la fuga su 13-11 ma vengono riprese dall’Asem, si va punto a punto anche nel finale di questo parziale con le baresi che chiudono ai vantaggi sul 24-26.

Nel terzo parziale blackout per le rossoblù che accusano il colpo anche per alcune decisioni arbitrali che rendono nervoso il sestetto potentino, me approfitta Asem per andar subito avanti 1-9, la PM Volley prova a rientrare ma arriva al minimo distacco di 7-11 salvo poi rivedere le baresi allungare e gestire il vantaggio fino al definitivo 13-25 che chiude la contesa.

Settimana prossima turno di riposo con la PM Volley che torna in campo ad inizio febbraio ed apre il girone di ritorno con la gara casalinga di domenica 5 febbraio contro la Fenix Monopoli, seconda forza del girone A.

PM Volley & sociale: La formazione potentina ha ospitato nel prepartita le volontarie del Cfu – Italia, Associazione che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da Sindrome Fibromialgica, EHS (Elettrosensibilitá), MCS (Sensibilità Chimica Multipla), CFS/ME (Sindrome da Fatica Cronica / Encefalomielite Mialgica).

Presenti alla Caizzo la referente regionale Rosaria Marino e la delegata Ida Pace che hanno distribuito materiale informativo al pubblico per informare e sensibilizzare la popolazione a queste patologie.

L’iniziativa non è sporadica ma entra nel progetto “Schiacciamo la fibromialgia” che l’associazione porterà con avanti per le gare interne di basket con la Basilia e di pallavolo con la PM Volley.a

