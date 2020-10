Potenza, 5000000 di bottiglie e flaconi in 16 mesi: “Nessuna città italiana ha raccolto una quantità simile di plastica da riciclare”! I dettagli

5 milioni di bottiglie di plastica raccolte nelle Ecostations Acta nella Città di Potenza.

Esulta l’assessore comunale al turismo, ambiente ed energia, Alessandro Galella:

“5.000.000 di bottiglie e flaconi raccolti in 16 mesi, un successo che è andato oltre ogni immaginazione.

NESSUNA CITTA’ IN ITALIA, neanche le metropoli, ha raccolto una quantità simile di plastica da riciclare.

Grazie ad una intesa con il più grande consorzio di riciclo della plastica, Corepla, i cittadini di Potenza hanno raggiunto un successo inimmaginabile.

Basti pensare che la Sindaca di Roma ha festeggiato, con un post, le 70.000 bottiglie raccolte a Roma nella metropolitana.

I numeri sono questi, oltre 5.000.000 di conferimenti fatti da 4.900 tessere che equivalgono a circa 13.000 abitanti che hanno raccolto e consegnato 130 tonnellate di plastica, 20 camion.

Un grazie per l’incredibile senso civico dimostrato da questi 13.000 abitanti e un grazie alle 58 attività commerciali che, oltre al consorzio Corepla, hanno aderito all’iniziativa offrendo sconti presso le proprie attività.

Tutto questo ha generato un incasso per Acta di 413 euro a tonnellata, quindi circa 60.000 euro e 15.000 coupon stampati di circa 15 euro l’uno, che vuol dire circa 225.000 EURO DI ECONOMIA CIRCOLARE MESSA IN MOTO DALLA SPAZZATURA.

A questo bisogna aggiungere il risparmio economico ma soprattutto ambientale che viene determinato da tutte quelle bottiglie e flaconi che, grazie a questa operazione, non sono finiti nella spazzatura indifferenziata, che smaltiamo a circa 200 euro a tonnellata, che sarebbero finiti sotto terra o, se bruciati, nell’aria che respiriamo.

Le disfunzioni per il troppo pieno delle ecostazioni non sono dovute ad una inefficienza di Acta ma al successo incredibile e imprevedibile dell’iniziativa.

Ogni eco-stazione viene infatti svuotata 3 volte al giorno circa, così come i turni dei lavoratori Acta permettono, circa 11.000 bottiglie al giorno.

In questa scia, questo incredibile successo che ha fatto parlare Corepla di ‘Modello Potenza’ da esportare in tutta Italia (è partito in Sicilia, a breve partirà a Genova e Napoli) dobbiamo sicuramente aumentare le ecostazioni in città e magari in regione.

A questo va aggiunta l’operazione del noleggio gratuito delle bici elettriche che si ottiene con 2000 conferimenti.

Tutte le 20 bici sono già state noleggiate (genera benefici ambientali e di salute per la città e per i cittadini).

Potenza e i potentini danno un incredibile esempio di senso civico e rispetto per l’ambiente.

Su questo dobbiamo continuare a costruire un grande futuro per la nostra città.

Infine come la miglior ciliegina sulla torta, la città è stata invitata il 22 ottobre a Roma.

Gira voce che ci possa essere consegnato il più importante premio italiano per il recupero della plastica, l’oscar per la plastica, premio che permetterebbe ad Acta di incassare circa 100 euro in più a tonnellata da Corepla.

Per tutto questo è allo studio già da qualche mese, da parte dell’Assessore Regionale all’ambiente Gianni Rosa, la possibilità di espandere questo modello a tutta la regione Basilicata”.

