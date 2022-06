Potenza, 70 nuovi alloggi in questo quartiere: “a rischio il finanziamento ottenuto”! Queste le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato dall’Ing. Rocco Pergola, Consigliere del Comune di Potenza:

“La precedente amministrazione comunale aveva sottoscritto l’accordo attuativo ‘per la costruzione di cinque fabbricati per complessivi 70 alloggi e 10 locali‘ nel rione Bucaletto, a Potenza già nell’anno 2019 per un costo totale dell’operazione pari ad 8 milioni di euro: 7 milioni a valere sul Po-Fesr Basilicata 2014-2020 ed 1 milione di risorse proprie dell’Ater di Potenza.

Era stato individuato come soggetto attuatore dell’intervento l’Ater di Potenza e che l’amministrazione ha assegnato l’area funzionale alla realizzazione degli alloggi nel quartiere di Bucaletto.

Visto che a distanza di ben tre anni gli alloggi non sono stati realizzati e che addirittura dopo i continui comunicati stampa in cui si annunciava che la realizzazione degli alloggi per gli abitanti di Bucaletto stava per iniziare si è appreso dagli organi di stampa che nell’incontro che si è svolto presso la sede dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata tra i vertici della Giunta del Comune di Potenza e dell’Ater di Potenza si è deciso di modificare il soggetto attuatore.

Tale decisione comporterà la necessità di rivedere tutto il percorso amministrativo svolto fino ad oggi, di rivedere le fonti di finanziamento ed infine comporterà un dilatarsi dei tempi di realizzazione dell’intervento tali da mettere a rischio il finanziamento ottenuto ed il programma di sgombero dei settori di Bucaletto.

Si chiede a tal fine di:

conoscere i motivi del mancato avvio dei lavori da parte dell’Ater;

le azioni che l’amministrazione vuole mettere in campo per scongiurare la perdita di risorse economiche già programmate;

le azioni che l’amministrazione vuole mettere in campo per avviare nel breve tempo possibile la realizzazione degli alloggi;