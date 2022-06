Potenza: al via i tirocini nel settore agro-alimentare! Ecco chi può fare richiesta

Il Comune di Potenza informa i cittadini:

“I progetti “SU.PR.EME. Italia” e “PIU’ SU.PR.EME” si inseriscono nel Piano Straordinario Integrato di interventi finalizzato a sostenere il sistema delle autorità regionali e locali, le cui aree hanno un gran numero di migranti e insediamenti urbani/rurali illegali, per il contrasto e il superamento di forme di grave sfruttamento lavorativo e di marginalità/vulnerabilità come il “caporalato” nel settore primario.

Lo strumento individuato dai progetti è quello dei tirocini extracurriculari.

Con DELIBERAZIONE DIRETTORIALE N. 45 DEL 12 MAGGIO 2022 l’ALSIA ha approvato l’avviso finalizzato alla formazione di un elenco di Aziende, Cooperative sociali (ivi comprese quelle ai sensi dell’art.381/91), Enti no profit in genere, Raggruppamenti e Consorzi del settore agro-alimentare operanti nel territorio della Regione Basilicata, in possesso di specifici requisiti e disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari per immigrati regolarmente presenti sul territorio, individuati dall’ALSIA e che hanno seguito uno dei percorsi di addestramento formativo di seguito elencati:

Trattamenti fitosanitari;

Tecniche di potatura per gli oliveti;

Vivaista addetto alle serre;

Tecniche di potatura della vite;

Guida delle macchine agricole;

Addetto alla cura degli animali.

I percorsi di tirocinio, promossi dall’ARLAB (soggetto proponente), saranno ospitati da aziende agricole individuate dall’ALSIA (soggetto attuatore) con almeno una sede operativa nella regione Basilicata, e avranno una durata di almeno 2 mesi per max n. 80 ore mensili di attività.

Le manifestazioni di interesse possono essere trasmesse dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di ALSIA esclusivamente per Posta elettronica certificata all’indirizzo: alsia@postecert.it.

L’Elenco è aperto fino ad esaurimento dei tirocini previsti.

L’elenco sarà pubblicato ed aggiornato sul sito ufficiale dell’ALSIA all’indirizzo: www.alsia.it.

La pubblicazione del Bando è avvenuta il 23 maggio 2022.”