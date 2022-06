Tito, abbandona illegalmente rifiuti: cittadino sanzionato e obbligato al ripristino dell’area! I dettagli

Il comune di Tito informa i cittadini:

“Nelle scorse ore una situazione poco piacevole che ha coinvolto alcuni cittadini titesi è stata brillantemente risolta.

Tutto è partito da una segnalazione pubblica su internet da parte di alcuni lodevoli cittadini che hanno prontamente messo in evidenza l’abbandono indiscriminato di alcuni rifiuti, anche in quantità non trascurabile, in località Monte Carmine.

La questione ha immediatamente attirato l’intervento del sindaco di Tito Graziano Scavone che, dopo aver raccolto la segnalazione, ha sollecitato i cittadini a indicare gli abbandoni illegali di rifiuti alla Polizia Locale, la quale, in coordinamento con il soggetto gestore della raccolta dei rifiuti cittadini, può procedere al ripristino i luoghi inquinati e avviare le operazioni di identificazione del responsabile, sanzionandone il comportamento illegale.

Ed, infatti, è andata proprio così.

Allertata della questione, la Polizia Locale è intervenuta con gli agenti Rocco Figliuolo e Giuseppe Ramaglia, coordinati dal Vicecomandante Antonio Satriano, i quali hanno ispezionato il contenuto dei sacchi neri di plastica depositati illegalmente su un terreno di contrada Montagna e sono riusciti a risalire al responsabile di questo gesto, sanzionando il trasgressore ed obbligandolo alla rimozione dei rifiuti, ripristinando l’area.

Riguardo l’accaduto il sindaco della città ha dichiarato:

“Innanzitutto ringrazio i cittadini che hanno opportunamente segnalato l’episodio all’attenzione pubblica e ringrazio la Polizia Locale per le attività di accertamento condotte con esiti postivi.

Invito tutti i cittadini che dovessero incorrere in una situazione simile ad inviare le proprie segnalazioni alla Polizia Locale, telefonando allo 0971796236 o rivolgendosi all’indirizzo di posta elettronica poliziamunicipale@comune.tito.pz.it.

Questioni del genere non possono passare inosservate e non debbono reiterarsi.

Tanto più per il fatto che l’Amministrazione, già da qualche anno, ha dotato i cittadini di una app, chiamata T-Green, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, attraverso la quale, con pochi semplici click, si possono risolvere tutte le incombenze.

Inoltre, nei prossimi giorni saranno istallati sistemi di videosorveglianza in alcuni punti del territorio comunale per individuare gli autori di comportamenti incivili dannosi per l’ambiente, per i quali sono previste sanzioni amministrative e penali”.

Di seguito la foto dei rifiuti abbandonati illegalmente: