Potenza, al via il corso di arte presepiale: i dettagli

Prenderà il via questo mercoledì 25 marzo, presso i locali della chiesa di Sant’Antonio La Macchia, nel cuore dell’omonimo parco a Potenza, il corso teorico-pratico di arte presepiale promosso dall’associazione La Macchia Verde APS.

A guidare il percorso sarà il maestro presepista Dino Gallicchio, artista con oltre trent’anni di esperienza nella realizzazione di presepi e diorami in stile orientale.

Le sue opere si caratterizzano per l’accuratezza dei dettagli e per la capacità di ricreare ambientazioni ispirate ai villaggi palestinesi dell’epoca della nascita di Gesù, con un’attenzione particolare al riutilizzo creativo dei materiali.

Il corso si inserisce in una tradizione che affonda le proprie radici da oltre 800 anni, a partire dalla prima rappresentazione del presepe ad opera di San Francesco d’Assisi, e si propone di trasmettere competenze tecniche e valori culturali legati a questa forma d’arte, favorendone la diffusione all’interno delle famiglie e delle comunità locali.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è l’attenzione alla sostenibilità: i partecipanti potranno realizzare le proprie opere anche attraverso l’utilizzo di materiali naturali e di recupero, in un connubio tra creatività, tradizione e rispetto per l’ambiente.

Il progetto nasce dall’esperienza della mostra presepiale organizzata annualmente dall’associazione nel periodo natalizio e ne rappresenta una naturale evoluzione: i lavori realizzati durante il corso saranno infatti esposti nella prossima edizione della mostra, prevista per il giorno dell’Immacolata.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente dell’associazione, Davide Larocca:

“Questo corso rappresenta un’importante opportunità per valorizzare una tradizione profondamente radicata nella nostra cultura e, allo stesso tempo, per restituire centralità al Parco di Sant’Antonio La Macchia come luogo di aggregazione.

Un ringraziamento va a Padre Francesco della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario per la disponibilità dimostrata, che ha reso possibile la realizzazione di questa iniziativa.”

Il corso si propone dunque come un’esperienza che unisce formazione, tradizione e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile per la comunità.

Confidando nella vostra disponibilità alla pubblicazione del presente comunicato, si invitano le testate interessate a partecipare all’avvio del corso, mercoledì 25 marzo alle ore 18:00 presso i locali della Chiesa di Sant’Antonio La Macchia a Potenza, con possibilità di realizzare riprese e contenuti sull’iniziativa.