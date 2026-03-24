Potenza, Vertenza lavoratori Smartpaper: “chiediamo di essere ricevuti e ascoltati nel corso del Consiglio Regionale”

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei Segretari Fim Fiom Uilm Fismic:

“Nel pomeriggio di oggi, in concomitanza con il Consiglio Regionale convocato per le ore 15:00, saremo presenti per chiedere con forza che i componenti del Consiglio mettano al primo posto nella propria agenda il tema del lavoro.

A partire dalla vertenza che coinvolge oltre 300 famiglie della Smart Paper, riteniamo che non sia più rinviabile un intervento concreto della politica.

Piuttosto che soffermarsi su questioni marginali, come quella delle bandiere o dello striscione rimosso – peraltro su richiesta del Presidente Bardi – riteniamo sia necessario interloquire attivamente con la politica, affinché si assumano responsabilità chiare e immediate.

Crediamo sia un dovere morale, etico e civile che le istituzioni regionali svolgano fino in fondo il proprio ruolo, convocando ENEL e richiamandola alle proprie responsabilità.

L’obiettivo deve essere uno solo: tutelare concretamente gli interessi della comunità del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori della Smart Paper, che oggi vivono una fase di forte incertezza.

Per questo motivo chiediamo di essere ricevuti e ascoltati nel corso del Consiglio Regionale, affinché venga data la giusta attenzione a una crisi ed ad un ricatto salariale che sta mettendo a rischio il futuro e la serenità di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie”.