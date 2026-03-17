Potenza, al via le celebrazioni pasquali: l’ANSPI Santa Famiglia presenta la prima “Via Crucis Vivente” del 2026

Domenica 29 marzo 2026, l’Associazione ANSPI Santa Famiglia Potenza, con sede a Rione Rossellino, darà vita alla “Via Crucis Vivente 2026”, un evento che quest’anno assume un rilievo particolare nel panorama delle tradizioni cittadine.

L’appuntamento, fissato per le ore 17:00, segna il primo passo di avvicinamento al mistero Pasquale della nostra città: sarà infatti la prima rappresentazione della Via Crucis vivente ad essere messa in scena a Potenza nel corso del 2026, aprendo di fatto il calendario delle grandi rievocazioni storiche e religiose della Settimana Santa nel capoluogo.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di numerosi figuranti in costume d’epoca, non è solo un atto di fede, ma un vero e proprio evento culturale che trasforma il quartiere e la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Attraverso una ricostruzione curata nei minimi dettagli – dai costumi alle scenografie – la comunità dell’ANSPI Santa Famiglia si propone di offrire ai cittadini un momento di profonda riflessione e suggestione visiva.

“Abbiamo lavorato intensamente per offrire alla città un momento di aggregazione che sia al contempo spirituale e identitario” – fanno sapere gli organizzatori.

“Essere i primi a portare in scena la Passione vivente quest’anno ci carica di una responsabilità speciale: vogliamo che sia un segnale di rinascita e di partecipazione per tutta la comunità potentina”.

Dettagli dell’evento:

● Cosa: Via Crucis Vivente 2026

● Dove: Nei pressi della Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth, rione Rossellino – Potenza

● Quando: Domenica 29 Marzo 2026

● Orario: Inizio ore 17:00