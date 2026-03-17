Potenza: “è buio pesto! Siamo esasperati”. La denuncia

Ancora zone al buio a Potenza.

Ecco quanto denuncia una cittadina:

“Via Tirreno completamente al buio.

Non è la prima volta, e ormai la pazienza è finita.

Una strada popolosa, vissuta ogni giorno da famiglie, lavoratori, anziani e ragazzi, lasciata nell’oscurità totale come se fosse invisibile.

Qui non si parla più di disagio, ma di pericolo concreto.

Camminare è diventato rischioso, attraversare la strada è un azzardo.

Le auto sfrecciano senza visibilità, i pedoni sono fantasmi nel buio.

Basta un attimo perché accada qualcosa di grave.

Davvero bisogna aspettare l’incidente per intervenire?

È inaccettabile.

È una mancanza di rispetto verso i cittadini e un segnale chiaro di abbandono.

Il buio non è solo un problema tecnico: è un moltiplicatore di insicurezza, espone a rischi sotto ogni profilo — stradale, sociale, umano.

L’esasperazione è totale.

I residenti sono stanchi di segnalazioni ignorate, di promesse non mantenute, di interventi che non arrivano mai.

Non è possibile vivere in queste condizioni nel 2026.

Si intervenga subito. Senza scuse, senza rinvii”.