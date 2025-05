Potenza: alla bocciofila di Montereale tanto divertimento per questi ragazzi speciali. L’iniziativa

Le bocce come strumento reale di inclusione dei diversamente abili, questo il senso dell’iniziativa che si è tenuta alla bocciofila di Montereale e che ha coinvolto persone con disabilità e ha visto la partecipazione attiva dell’assessore allo sport Nardiello e della Consigliera Comunale Triunfo.

Proprio l’assessore Nardiello ha portato il saluto dell’amministrazione comunale Telesca, da sempre interessata alle tematiche dell’inserimento dei diversamente abili nei contesti sociali.

Ha detto Nardiello:

“Le bocce nel favorire la concentrazione senza pretendere attività fisica con strappi ed accelerazioni sono da sempre uno strumento che facilita l’integrazione dei diversamente abili e ne consente il pieno inserimento nei contesti sociali.

Come amministrazione siamo molto sensibili alla questione ritenendo che sia necessario tenere in piedi tutte le attività e favorire tutte le idee che vanno nella direzione di principi di cittadinanza attiva per tutti.

I ragazzi con la sindrome di down ma anche tutti coloro i quali hanno deficit fisico o mentale, devono essere considerati a pieno titolo cittadini, se è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che rendono difficile la piena uguaglianza, il Comune di Potenza vuole fare la sua parte per favorire tutto ciò anche e soprattutto tramite lo sport.

Il mio ringraziamento va al Sindaco Telesca che mi ha consentito di rappresentarlo in questa manifestazione ma va anche alla consigliera Triunfo e al Consigliere Regionale Picerno a dimostrazione del pieno coinvolgimento di tutte la parti politiche e sociali in questa attività”.