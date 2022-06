Potenza, altro incidente stradale. Le foto

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza in serata sono intervenuti sul raccordo autostradale Sicignano – Potenza (tra l’uscita Potenza centro e Bucaletto direzione sud) per incidente stradale.

I Vigili del Fuoco hanno trovato una autovettura tipo Volkswagen ID3 elettrica che, per cause in corso di accertamento, è impattata contro il guard rail fermandosi di traverso a centro carreggiata.

Il conducente e passeggero a bordo del veicolo sono stati trasportati in Ospedale.

Durante le operazioni di soccorso è stata messa in sicurezza l’area ed il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia Stradale e personale Anas.

