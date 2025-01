Potenza, approvate 3 importanti delibere per l’assunzione di nuovi infermieri. Ecco l’annuncio

Attuato il piano occupazionale e adottato un avviso a tempo determinato per fronteggiare eventuali carenze temporanee

Tre importanti delibere, a garanzia dei servizi sanitari erogati, sono state firmate dalla Direzione Generale, di cui:

Delibera numero 28/2025.

Si prende atto della delibera di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2025-2027 da parte della Giunta Regionale che permetterà nuovi innesti di personale in ambito sia sanitario che tecnici ed amministrativo.

Delibera numero 26/2025.

L’atto menzionato prima ha consentito, già da ieri, l’assunzione, con di 18 infermieri a tempo indeterminato con la delibera 26.

Di questi ultimi assunti, tredici infermieri saranno chiamati dalla graduatoria del Concorso Unico Regionale e cinque dalla graduatoria di stabilizzazione esaurendo così per intero quella di competenza Asp.

Scatteranno poi le regole, in materia di stabilizzazioni, delle graduatorie uniche regionali laddove le altre aziende non riuscissero a saturare la propria capacità assunzionale relativa a questa tipologia di accesso.

La Asp infatti potrà assumere altre 12 unità di personale infermieristico nei prossimi giorni, a valere sul relativo fabbisogno riferito all’annualità 2025, valutando anche, al completamento del percorso regionale sulle stabilizzazioni, di utilizzare una quota di questi dodici per esperire un bando di mobilità esterna che consenta, anche agli infermieri lucani che lavorano fuori regione, di rientrare per svolgere la propria professione in Basilicata.

Delibera numero 24/2025.

La Asp Basilicata ha poi indetto un Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determinato infermieri che verranno utilizzati sia all’interno del progetto degli Infermieri di Comunità nell’area del Marmo Platano e dell’Alto Bradano che per altre esigenze assistenziali.

All’avviso si è addivenuti dopo aver espletato ogni utile tentativo di reclutamento del personale infermieristico per il progetto pilota degli infermieri di comunità, attingendo alla graduatoria del Concorso Unico Regionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato che è stata scorsa per ben due volte.

Motivo per cui la partecipazione all’avviso da parte degli interessati favorirà anche l’innesto di ulteriori unità di personale utile a garantire l’attuazione del nuovo modello organizzativo territoriale che prevede infermieri di Famiglia e di Comunità.

Tale personale potrà essere utilizzato inoltre per la sostituzione di personale in mobilità ed in maternità.

Altro ed importante motivo che ha suggerito l’adozione dell’avviso a tempo determinato è la concomitanza con la prossima scadenza della graduatoria di concorso che si auspica sia medio tempore interamente utilizzata.

Per effetto di tale situazione è necessario che l’azienda si doti di uno strumento alternativo per sopperire alle carenze di personale che potranno determinarsi nel periodo estivo e nei mesi successivi.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo afferma:

“Con le ultime delibere l’Azienda Sanitaria di Potenza ottempera non solo alle sollecitazioni giunte dall’Assessore Latronico ma anche a quelle che nel tempo sono arrivate dalle parti sindacali interessate ad una rapida attuazione del piano del fabbisogno.

Grazie alla rafforzata sinergia creata con il Dipartimento Regionale alla Salute si può marciare coesi e spediti verso una migliore ed efficiente sanità lucana.

Sull’avviso per i contratti a tempo determinato come esso sia strategico poiché consente di completare le assunzioni degli infermieri di famiglia, in particolare su Muro Lucano e sui tre comuni che si aggiungeranno.

Inoltre, con tale avviso si permette ai neo laureati della sessione di novembre -che per ovvie ragioni non sono presenti nella graduatoria del Concorso Unico Regionale – di trovare un rapido sbocco occupazionale consentendo inoltre di poter gestire la fase connessa alla scadenza della graduatoria di concorso vigente”.