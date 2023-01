Potenza, assunzioni a tempo indeterminato alla Provincia: ecco le ultime notizie

“Si svolgeranno dal giorno 21 Febbraio al giorno 23 Febbraio 2023, presso la sede unica del Centro per la Creatività Cecilia, c.da Santa Venere in Tito (PZ) le prove scritte dei concorsi per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso la Provincia di Potenza”.

Ne dà notizia il Presidente dell’Ente Christian Giordano a seguito della comunicazione ufficiale dell’avvenuta costituzione delle Commissioni esaminatrici e del calendario ufficiale che è possibile consultare sul sito dell’Ente e qui di seguito, come da Avviso ufficiale e con le modalità previste dal bando.

Queste le precisazioni dell’Ente:

“AVVISO

Si rende noto che la prova scritta dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti dalla Provincia di Potenza, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 41 del 24/05/2022, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso la Provincia di Potenza di:

– Nr. 6 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Amministrativo/Contabile”

– Nr. 4 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Tecnico”

– Nr. 4 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile

– Nr. 3 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Tecnico”

si svolgerà presso la sede unica del Centro per la Creatività Cecilia, c.da Santa Venere in Tito (PZ) nelle giornate dal 21 al 23 febbraio 2023 secondo il calendario allegato.

Pertanto, i candidati ammessi con riserva:

– sono convocati presso tale sede agli orari indicati nel documento allegato;

– devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità, codice fiscale e ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda;

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di altre forme di convocazione, come previsto dai bandi”.

