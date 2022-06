Potenza, atto vandalico in provincia: incendiata la casa di questo Vice-sindaco. Le foto

La ProLoco Ruvo del Monte denuncia:

“E’ bruttissimo e doloroso dover constatare l’ignoranza e l’inciviltà delle persone che purtroppo sono presenti e vivono nella nostra Comunità.

Parliamo di chi, questa notte, ha dato fuoco alla casa del Vice-sindaco Marino.

L’atto vandalico è avvenuto questa mattina presto: la famiglia è in quarantena dal covid-19; erano le ore 7:00 quando la signora Nicoletta sente puzza di fumo che proveniva dalla cucina.

Quando poi, solo dopo aver aperto la porta, si è resa conto dell’accaduto.

Lasciamo immaginare lo spavento, non si conosce la dinamica, sono stati ritrovati vetri frantumati ovunque; fortunatamente alla famiglia non è accaduto nulla, ma questo non giustifica l’atto vandalico.

Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri che stanno visionando le telecamere per individuare il responsabile.

Chiediamo a chiunque, se avesse notato qualcosa di strano questa mattina presto, di fornire indicazioni.

Siamo davvero dispiaciuti dell’accaduto e ci auguriamo di non dover assistere mai più ad atti del genere.

Grazie”.

Foto da www.prolocoruvo.net.

