Potenza, bandi sport: ecco le iniziative

“Conferenza stampa dedicata ai bandi e gli avvisi aperti nel settore sport, lunedì 13 marzo ore 11:30 presso la Sala B del Consiglio regionale di Basilicata.

Condivideremo con i rappresentanti degli enti coinvolti, i contenuti degli avvisi pubblici del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mirati a sostenere l’associazionismo sportivo di base e la promozione di presidi in periferie e quartieri disagiati, previsti nel progetto Sport di Tutti, che si declina in quattro avvisi: quartieri, inclusione, carceri e parchi.

Il Dipartimento per lo sport ha altresì, previsto nell’ambito dell’attuazione della terza linea di intervento del Pnrr, finalizzata alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera, uno stanziamento di 42 milioni di euro.

I destinatari e soggetti attuatori degli interventi saranno i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti ricadenti nell’ambito delle Regioni del Mezzogiorno, sprovvisti di playground pubblici. Sport e Salute S.p.A., società in house del Dipartimento per lo Sport, garantirà il proprio supporto tecnico ai soggetti attuatori.

In occasione della conferenza stampa forniremo ulteriori dettagli su queste ed altre iniziative curate dal dipartimento ufficio politiche dello sport della Regione Basilicata”.

Cosi in una nota l’assessore allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella.a

