Potenza, brutta disavventura per una persona in provincia! Ecco cosa è successo

È stata ritrovata in buone condizioni dagli uomini del Soccorso alpino di Basilicata una donna che si era persa poco prima della mezzanotte di sabato in una zona rurale tra Latronico e Lauria.

Come spiega rainews “la donna non è stata in grado di localizzarsi e ha chiamato i carabinieri.

Sono intervenuti 4 tecnici della stazione Alpi del Soccorso Alpino Basilicata assieme ai carabinieri.

La donna era in contrada Sant’Alfonso nei pressi di un’abitazione.

Ritrovato anche il marito, in zona Cogliandrino, da cui la donna si era allontanata”.a

