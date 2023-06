Potenza: buone notizie per gli autisti di ambulanza del 118! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Segreteria Regionale UIL FPL:

“L’ASP di Potenza, dopo le ripetute sollecitazioni della UIL FPL, l’ultima del 04/05/2023, ha dato formale riscontro che provvederà con la busta paga di Giugno 2023 ad erogare l’indennità come previsto dal comma 2 art. 107 del CCNL “Comparto Sanità” del 2/11/2022, comprensiva degli arretrati e tenuto conto che la decorrenza dell’applicazione di questa indennità parte dal 1° gennaio 2023, a tutto il personale Autista di ambulanza del 118.

La scrivente, infatti, aveva in più occasioni rivendicato la mancata erogazione dell’indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi, al personale appartenente all’area degli operatori, ovvero al personale autista di ambulanza operante nel DEU 118 ed al personale OSS dei reparti Covid.

Solo ieri, 06 Giugno 2023, la scrivente ha ricevuto formale comunicazione da parte dell’ASP circa il fatto che le rivendicazioni sollevate avrebbero trovato risoluzione con il riconoscimento delle spettanze ai suddetti lavoratori e con i relativi arretrati.

La UIL FPL, pertanto, esprime soddisfazione per il riconoscimento dell’indennità a favore dei lavoratori ed esprime riconoscenza alla Direzione Generale ASP che ha fatto la sua parte e mantenuto l’impegno, a garanzia di un diritto dei lavoratori.

Auspica, inoltre, che in tempi brevi si riescano ad elargire anche le somme arretrate spettanti al personale OSS attestato al reparto Covid.

Inoltre, l’impegno futuro della UIL FPL sarà quello di far riaprire il tavolo di confronto regionale per estendere a tutto il personale del 118 l’ulteriore indennità prevista per il personale di pronto Soccorso, di cui al comma 4 dell’art. 107.

Il dovere della scrivente è diretto alla risoluzione dei problemi dei suddetti lavoratori, pertanto, confida in un lavoro di squadra tra sindacato, Istituzioni e Direzioni Aziendali al fine di arrivare al miglior risultato auspicato”.a

