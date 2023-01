Potenza C5 inaugura il nuovo anno con la sfida contro la capolista: in bocca al lupo ragazzi

Torna il campionato di Serie di futsal dopo la sosta natalizia.

Per l’ultima giornata del girone di andata del girone G di serie B, sabato pomeriggio (ore sedici) il Potenza inaugura il nuovo anno con una gara da brividi: al PalaPergola arriva il Sammichele.

Questo il punto in casa rossoblù da parte del tecnico Giuseppe Benevento:

“Eravamo in un ottimo momento e la pausa in questo momento non è sicuramente una cosa che mi ha entusiasmato, ma fa parte del gioco e dobbiamo accettarlo.

Ci siamo rimessi in carreggiata e ci stiamo preparando bene per la prossima gara contro il forte Sammichele, capolista del campionato.

Stiamo lavorando forte in questi giorni per arrivare pronti per sabato consapevoli di avere i mezzi per poter provare a giocarcela contro una corazzata che rispettiamo molto.

Abbiamo la giusta serenità, spensieratezza e determinazione per provarci.

Voglio godermi questa sfida e voglio che i miei ragazzi facciano altrettanto.

Lavoriamo sempre tanto per arrivare preparati in campo contro qualsiasi avversario sotto tutti i punti di vista, in ogni fase di gioco, sotto tutti gli aspetti, curando ogni dettaglio.

Facciamo questo sport con tanta passione, amore, dedizione e non vediamo l’ora che arrivi sabato per tornare a giocare e sentire di nuovo l’adrenalina del match, l’emozione, il fuoco dentro.

Il mio auspicio per il 2023 è quello di una squadra che prosegua nella propria crescita, che non si senta mai appagata ma continui ad aumentare le proprie ambizioni proponendosi sempre nuovi obiettivi in modo da mantenere sempre alte le motivazioni.

Io amo le sfide”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)