Potenza Calcio: 2 gol nella sfida con il Foggia

Si è appena concluso il match Foggia-Potenza Calcio, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio pugliese “Zaccheria”.

Partita non delle migliori quella della nostra squadra.

Il primo gol arriva al 43′ e a segnarlo sono proprio i padroni di casa con Germinio.

I rossoblù non riescono a raggiungere il pareggio e al 73′ arriva il raddoppio del Foggia con Dell’Agnello.

Dopo diverse occasioni mancate e cinque minuti di recupero, il triplice fischio finale decreta ufficialmente il risultato di 2-0.

Una sconfitta che molti reputano giusta per l’andamento del match ma che deve essere anche sprono per fare sempre meglio.

Forza Potenza.a

