Il Potenza Calcio ha confermato anche per il prossimo campionato l’allenatore Giuseppe Raffaele.

Nel 2018-2019 la squadra ha chiuso la stagione al quinto posto del girone C della Serie C, salvo poi essere eliminata nei play off promozione dal Catania.

Stamattina la conferma del tecnico siciliano in una conferenza stampa che si è tenuta allo stadio Viviani (PZ) e a cui hanno partecipato il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata e il vicepresidente Antonio Iovino.

Forza Potenza!