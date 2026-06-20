Potenza, chiusura temporanea della Galleria Unità d’Italia: i dettagli

L’Amministrazione comunale di Potenza informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 22 giugno e fino a venerdì 26 giugno 2026, la Galleria Unità d’Italia sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia per consentire importanti lavori di sostituzione dei corpi illuminanti.
L’intervento rientra in un più ampio programma di manutenzione ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina.
La chiusura interesserà il tratto compreso tra l’intersezione con Viale dell’Unicef e quella con Via del Gallitello, sia in ingresso che in uscita dalla galleria.
Si tratta di un intervento necessario per migliorare la qualità dell’illuminazione, aumentare i livelli di sicurezza e garantire una maggiore efficienza energetica di una delle infrastrutture viarie più importanti della città.
L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a programmare per tempo i propri spostamenti, utilizzando percorsi alternativi e prestando massima attenzione alla segnaletica temporanea predisposta in loco.