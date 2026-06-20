Raccordo “Sicignano-Potenza”, viadotti Cerro e Tirone quasi completati e 6 milioni di euro per la manutenzione

Sulla carreggiata in direzione Potenza del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” sono in fase di completamento i lavori relativi all’intervento di manutenzione programmata eseguito sui viadotti ‘Cerro’ e ‘Tirone’, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito.

Le attività – per un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro – hanno riguardato la demolizione e ricostruzione ex novo degli impalcati dei due viadotti, oltre al viadotto ‘Piano del Mattino’ (per il quale tali lavori sono già stati ultimati nell’agosto del 2024).

Nel dettaglio, gli interventi eseguiti hanno riguardato la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento locale dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, oltre alla realizzazione di un sistema di captazione delle acque di piattaforma.

Completata, con esito positivo, l’esecuzione delle prove di carico sul ‘Cerro’ e ‘Tirone’, a partire da martedì 30 giugno sarà possibile aprire al transito una corsia della nuova carreggiata sud dei due viadotti – per una lunghezza complessiva di circa 850 metri – eliminando l’attuale scambio di carreggiata attivo tra il km 36,000 ed il km 36,850.

Per consentire il passaggio della circolazione sulla nuova carreggiata, si rende necessario procedere in sicurezza alla rimozione del bypass provvisorio posto prima dello svincolo di Tito-Brienza in direzione Potenza, al km 36,800; tale attività renderà quindi necessaria la chiusura dello svincolo (“Tito-Brienza”) in direzione sud, a partire dalle ore 7.00 di lunedì 22 giugno (e fino al 30 giugno).

Durante tale periodo, il rientro sulla carreggiata in direzione Potenza sarà garantito mediante il bypass esistente posto al km 37,300 del RA5, mentre la circolazione diretta verso il centro abitato di Tito e viabilità interne o SS95VAR dovrà utilizzare il successivo svincolo della ‘Zona Industriale’ di Tito (km 40,300), seguendo le indicazioni riportate in loco.

L’apertura al transito della corsia di marcia sulla nuova tratta, ricostruita ex-novo, consentirà una maggiore fluidità della circolazione, con relativo innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura.

Entro la prima metà del mese di luglio, poi, con l’adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà garantita la piena percorribilità di entrambe le carreggiate lungo i viadotti ammodernati.