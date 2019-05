Potenza: chiusura uffici provinciali in questi giorni

Una nota della Provincia di Potenza fa sapere:

“Con Decreto Presidenziale Prt.G. 0018017 del 27/05/2019, pubblicato all’Albo Pretorio nella sezione Avvisi, con n. di PAP-01590-2019, si comunica che Venerdì 31 Maggio 2019, fermo restando la necessità di garantire i servizi essenziali alla collettività, gli uffici provinciali sottoindicati resteranno chiusi.

La chiusura è stata disposta in quanto la suddetta giornata ricade tra la festività del Santo Patrono 30 maggio e sabato 1° giugno, e nel quadro di una più generale riduzione della spesa pubblica, al fine di ottenere un risparmio dei costi e di contenere i consumi energetici, e le spese telefoniche, anche in considerazione della riduzione dell’accesso ai servizi in alcune giornate dell’anno.

Sarà interessata dalla parziale chiusura la sede di Piazza Mario Pagano con la sola apertura del Protocollo Generale, mentre dalla chiusura, Piazza delle Regioni e Via Maestri del Lavoro (Biblioteca).

Saranno garantiti i servizi essenziali dislocati quali quelli espletati dagli agenti stradali che operano su strada, dal personale della Polizia Provinciale e dell’Autoparco Provinciale che effettuerà la normale turnazione di servizio con le aperture delle relative sedi”.